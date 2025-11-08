Soprano lança novas linhas de bolsas e lancheira térmica

A Soprano amplia seu portfólio de utilidades térmicas e lança a linha Urbana, de bolsas térmicas, e lancheira térmica Tropical. Com design moderno e estampas diferenciadas, são inspiradas na natureza e unem estilo e funcionalidade em cada detalhe.
A lancheira, com capacidade de 6,5 litros e disponível na cor cinza e preto, tem dois compartimentos independentes, permitindo manter os itens organizados. Já as bolsas térmicas da linha Urbana, nas versões com 6 litros, 9,5 litros e 18 litros, possuem as cores cinza com preto, azul com preto e estampa multicolorida. Com alças resistentes e ajustáveis, garantem praticidade no transporte e contam com estrutura dobrável, facilitando o armazenamento quando não estão em uso.
As novas bolsas térmicas e lancheira podem ser encontradas nas principais lojas e revendas parceiras em todo o Brasil.