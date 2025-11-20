Simecs tem chapa única para eleição da nova diretoria

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) elege na segunda-feira (24) a gestão 2026-2028. O pleito tem chapa única liderada pelo empresário Paulo Joel Scopel, da Inova Indústria de Matrizes. Ele já é integrante da atual diretoria.
A eleição ocorre das 8h às 16h30min, na sede do Simecs. A novo diretoria toma posse no dia 10 de fevereiro. O atual presidente, Ubiratã Rezler, permanece no cargo até 31 de dezembro. Em janeiro, ele assume a presidência da CIC Caxias.
Confira a nominata
- Diretor-presidente: Paulo Joel Scopel (Inova Indústria de Matrizes)
- Diretor vice-presidente Administrativo e Financeiro: Cíntia Buzin (Metalúrgica Buzin)
- Diretor vice-presidente de Relações de Trabalho: Caio Marcelo Doi (Marcopolo)
- Diretor vice-presidente de Relações Institucionais: Gustavo Polese (Randon Implem. e Participações)
- Conselho de Diretoria: Ruben Antônio Bisi (Marcopolo)
- Conselho de Diretoria: Rogério de Antoni (Hyva do Brasil)
- Conselho de Diretoria: Luiz Carlos Possa (Tramontina Farroupilha)
- Conselho de Diretoria Suplente: Guilherme Toigo Poletti (Metalform Formas em Metal)
- Conselho de Diretoria Suplente: Rudinei Suzin (Inova Sistemas Eletrônicos )
- Conselho de Diretoria Suplente: Mário Pontalti (Mebrafe Instalações e Equip.)
- Conselho de Diretoria Suplente: Manoela Baldissera Amantino (E.R. Amantino Ind. Metalúrgica)
- Conselho de Diretoria Suplente: Shirley Carniel (Fábrica de Máq. Almeida)
- Conselho de Diretoria Suplente: Ezequiel Broilo (Telasul Ind. Móveis)
- Conselho de Diretoria Suplente: Cristiano Mesquita da Silva (Progas Ind. Metalúrgica)
- Conselho Fiscal Titular: Rogério Vacari (Agrale)
- Conselho Fiscal Titular: Ricardo Letti Borghetti (Borghetti _ Tubos e Sist. Automotivos)
- Conselho Fiscal Titular: Raul Adami (L.A. Ind. Metalúrgica)
- Conselho Fiscal Suplente: Edson Dárrigo (Intral)
- Conselho Fiscal Suplente: Eduardo Lazzarotto (Susin Francescutti)
- Conselho Fiscal Suplente: Francis Borelli dos Santos (Metalli Aços Especiais)
- Delegado Representante junto à Fiergs Titular: Gustavo Polese (Randon)
- Delegado Representante junto à Fiergs Titular: Ruben Bisi (Marcopolo)
- Delegado Representante junto à Fiergs Suplente: Ubiratã Rezler (Rezler Ind. Chavetas e Usinados)
- Delegado Representante junto à Fiergs Suplente: Paulo Joel Scopel (Inova Indústria de Matrizes)