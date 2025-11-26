Shopping de Caxias oferece até 60% de desconto na Black Friday e prêmios no Natal; veja mais destaques de economia

Quem realizar compras durante os três dias de Black Friday, receberá números da sorte em triplo para concorrer aos sorteios de Natal. Renan Costantin / Divulgação

Tem Black Friday do Bourbon San Pellegrino na sexta (28), sábado (29) e domingo (30) com descontos de até 60%. E tem também campanha de Natal até 30 de dezembro com sorteio de apartamento da Melnick e um carro BYD Yuan Pro 2026 — que vale para toda a rede Bourbon.

Leia Mais Rede de supermercados da Serra abre segunda loja em Caxias do Sul

A partir de sexta-feira (28), a cada R$ 650 em notas fiscais cadastradas no aplicativo do shopping, o cliente pode concorrer aos prêmios — caso as notas incluam uma Coca-Cola, parceira da promoção, os clientes ampliam dobram as chances de ganhar.

Quem fizer compras durante os três dias de Black Friday, receberá números da sorte em triplo para concorrer aos sorteios de Natal. Além disso, quem cadastrar os cupons, ganha um panetone da marca Zaffari — um por CPF até durarem os estoques.

Arquitetura e inovação

Espaço fica no bairro Sanvitto. Weiku / Divulgação

Weiku do Brasil e Nesta Arquitetura abriram um espaço conjunto em Caxias na semana passada. O ambiente une arquitetura, inovação e alta performance em esquadrias, especialidades das marcas.

O prédio de 200 metros quadrados abriga o showroom da Weiku e o escritório da Nesta Arquitetura, das arquitetas e representantes comerciais da Weiku Deise De Conto e Simone Fraga.

O endereço é Rua Guerino Sanvitto, 644, no bairro Sanvitto.

Duas toneladas

A campanha de troca de ingressos por alimentos, do Grupo Dreams, arrecadou mais de duas toneladas de alimentos no mês de outubro. Os donativos foram entregues para a Casa Lar e o Centro Social Padre Franco, de Canela.

Trabalho e renda

Apresentações serão realizadas no sábado (29) e domingo (30). Porthus Junior / Agencia RBS