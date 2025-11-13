Shopping de Caxias irá sortear R$ 20 mil em compras e distribuir brindes

O Papai Noel do Prataviera irá distribuir R$ 20 mil em vales-compras neste Natal. A cada R$ 300 em compras, os consumidores recebem um cupom para participar de 10 sorteios de R$ 2 mil cada, previstos para ocorrer no dia 26 de dezembro.
As notas fiscais devem ser trocadas no segundo andar do shopping. E mais: quem registrar as compras nos feriados de 15 e 20 de novembro e nos dias 7, 14 e 21 de dezembro ganha uma bola personalizada na hora (enquanto durarem os estoques).
Chegada do Noel
A chegada do Noel será no dia 22, às 11h, e as 50 primeiras crianças que visitarem o Bom Velhinho ganham uma bola. O Papai Noel e seu ajudante estarão no local de segunda a sábado, das 11h às 19h (com intervalo das 15h às 16h), e aos domingos, das 11h às 18h.