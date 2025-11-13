Shopping de Caxias irá sortear R$ 20 mil em compras e distribuir brindes

Sorteio será no dia 26 de dezembro. Rafaella Lazzarotto / Divulgação

O Papai Noel do Prataviera irá distribuir R$ 20 mil em vales-compras neste Natal. A cada R$ 300 em compras, os consumidores recebem um cupom para participar de 10 sorteios de R$ 2 mil cada, previstos para ocorrer no dia 26 de dezembro.

As notas fiscais devem ser trocadas no segundo andar do shopping. E mais: quem registrar as compras nos feriados de 15 e 20 de novembro e nos dias 7, 14 e 21 de dezembro ganha uma bola personalizada na hora (enquanto durarem os estoques).

Chegada do Noel