Sebrae RS levará empresas do setor moveleiro para evento em Milão

O Sebrae RS está com inscrições abertas para uma missão empresarial ao Isaloni — Salão do Móvel de Milão 2026. A viagem será entre os dias 18 e 27 de abril de 2026 e é uma oportunidade interessante para os empresários do setor, especialmente os do polo moveleiro da Serra.

A programação inclui visitação ao Salone del Mobile, ao Fuorisalone, visitas técnicas exclusivas a empresas e estúdios de design, além de momentos de networking com empreendedores e especialistas internacionais.

A imersão é voltada para fabricantes de móveis e acessórios, comércios especializados em móveis e profissionais de arquitetura e design. Serão 15 vagas e o Sebrae viabiliza 30% dos custos. Os outros 70% ficam por conta dos selecionados. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 19 de dezembro pelo link gzh.digital/salaodomovel