Rede de supermercados da Serra abre segunda loja em Caxias do Sul

Novo Apolo fica na Rua General Mallet, 100, bairro Rio Branco. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para quem passa pelo bairro Rio Branco e se pergunta quando abrirá o supermercado Apolo erguido na Rua General Mallet, 100, a coluna responde: na quarta-feira (26). É a segunda loja da companhia em Caxias e a 10ª da rede, que tem unidades em Bento Gonçalves, Garibaldi e Farroupilha.

O Apolo Capuchinhos, como está sendo chamado, tem 1,5 mil metros quadrados, 15 caixas para atendimento e estacionamento coberto. O supermercado irá oferecer adega de vinhos, mix de produtos nacionais e importados e padaria própria, além de cafeteria.

São 120 postos de trabalho diretos gerados com a abertura do novo Apolo. Nas 10 filiais, a rede soma 900 funcionários e realiza mais de 700 mil atendimentos por mês.

O Apolo Capuchinhos atenderá de segunda a domingo, das 8h às 20h30min, inclusive nos feriados. Mais informações no site da empresa, onde também é possível cadastrar currículo para futuras oportunidades.