Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Rede de supermercados da Serra abre segunda loja em Caxias do Sul

Nova unidade atenderá de segunda a domingo, das 8h às 20h30min. Foram gerados 120 postos de trabalho

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS