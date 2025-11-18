Rede de Gramado lança coleção de pelúcias inspirada em Harry Potter com preços a partir de R$ 39,90

Harry Potter inspira nova coleção da Criamigos. Criamigos / Divulgação

Fãs de Harry Potter vão amar essa notícia. A Criamigos, em parceria com a Warner Bros Discovery Global Consumer Products, acaba de lançar uma coleção inspirada nos filmes do bruxinho. Tem boneco do Harry, claro, além de outros personagens, como a coruja Edwiges, que pode ser apoiada no ombro.

A novidade inclui ainda uma varinha mágica de pelúcia, cachecol, vestes alusivas ao uniforme de Hogwarts e outros acessórios. Junto com a varinha de pelúcia, os fãs recebem um guia de magia com feitiços.

Os preços variam: o boneco do Harry Potter sai por R$ 199,90, o cachecol por R$ 39,90, uniforme de Hogwarts por R$ 129,90, varinha de pelúcia por R$ 49,90 e coruja Edwiges por R$ 149,90.

Coruja custa R$ 149,90. Criamigos / Divulgação