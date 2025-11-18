Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Rede de Gramado lança coleção de pelúcias inspirada em Harry Potter com preços a partir de R$ 39,90

Novidade é desenvolvida em parceria com a Warner Bros Discovery Global Consumer Products

Juliana Bevilaqua

