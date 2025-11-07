Produtos da (cheirosa) Lue agora vão pro Villagio Caxias

Quiosque inaugura no dia 19. Suelen Immich / reprodução

Cheirosos que só eles, os produtos da Lue, aqui de Caxias, agora vão sair do ambiente online para estar também em um quiosque físico. O espaço da Müryel Pistor e Suelen Immich, as gurias à frente da marca, inaugura no Villagio Caxias no próximo dia 19. A iniciativa, como conta Müryel, é para ficar cada vez mais próximas do público e dar a oportunidade das pessoas cheirarem e conhecerem de pertinho as velas e produtos aromáticos que elas produzem de forma totalmente artesanal:

— Sempre participamos de feiras e achamos muito bom esse contato, então estar no shopping é um sonho se realizando.

A Lue surgiu em fevereiro de 2021. Amanda Gombio / divulgação

A Lue surgiu em fevereiro de 2021, durante a pandemia, na época em que as pessoas estavam em casa e, cada vez mais, em busca conforto. Começou como uma fonte de renda extra para o casal, mas, com o sucesso conquistado no passar dos anos, virou negócio e fez com que Müryel saísse da empresa onde trabalhava pra se dedicar à marca - Suelen é arquiteta e também dedica boa parte do tempo à Lue.

Müryel Pistor e Suelen Immich, as gurias à frente da marca. Vamos Juntim / divulgação

— Vimos nas velas uma oportunidade. Estudamos, fizemos testes e deu muito certo. Nossos produtos são artesanais, veganos. As velas são feitas com cera de coco, sem parafina, sem parabenos. Nos preocupamos muito com a questão ecológica — conta.