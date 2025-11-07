Piscina infinita e prainha: as novidades do Castelo Saint Andrews, em Gramado, para o verão

O empreendimento inaugura na estação mais quente do ano uma piscina ao ar livre. Castelo Saint Andrews / divulgação

O verão vai chegar com novidades no Castelo Saint Andrews, em Gramado. O empreendimento inaugura na estação mais quente do ano uma piscina ao ar livre, com borda infinita, além de uma prainha.

— Muitas pessoas deixam a região da Serra nesta época em busca do Litoral. Agora, o Saint Andrews traz a praia para cá, em meio ao verde do Vale do Quilombo — adianta o empresário Guilherme Paulus, à frente do Castelo.

Além das novidades na infraestrutura, o Saint Andrews programa para os próximos meses um calendário de jantares harmonizados com vinícolas renomadas. Destaque já para o início de dezembro, no dia 6, quando ocorre o Festival Catena Zapata, que apresenta cortes de carnes premium preparados no autêntico estilo portenho, acompanhados por empanadas, molhos típicos e sobremesas tradicionais como o alfajor, em harmonização com rótulos emblemáticos da Vinicola Catena Zapata.