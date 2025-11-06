Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

Pela primeira vez na história, Miolo exporta espumante moscatel para a Argentina

A empresa leva para lá o Punto Final Moscatel, elaborado com uvas cultivadas na Vinícola Terranova, no Vale do São Francisco (BA)

Carolina Klóss

