Pela primeira vez na história, Miolo exporta espumante moscatel para a Argentina

Pela primeira vez na história, a Miolo Wine Group exporta espumante moscatel para a Argentina, um mercado tradicionalmente fechado neste segmento – até pouco tempo, a importação de espumantes era praticamente inexistente na Argentina, restrita a rótulos de champagne.
A empresa leva para lá o Punto Final Moscatel, elaborado com uvas cultivadas na Vinícola Terranova, no Vale do São Francisco (BA), inaugurando uma nova rota para o vinho brasileiro na América Latina – mais de 50 mil garrafas já cruzaram a fronteira.
O Punto Final Moscatel chega à Argentina pelas mãos da Bodega Renacer – quinto terroir da Miolo Wine Group.
A iniciativa integra a estratégia de internacionalização da Miolo, que hoje exporta para mais de 30 países.
— O Brasil é hoje referência na produção de espumantes. O Punto Final Moscatel simboliza a força e a autenticidade do espumante brasileiro, levando nossa essência a novos mercados e aproximando ainda mais o Brasil da América Latina. Esse é mais um passo importante na consolidação da nossa presença internacional, fruto de uma trajetória construída com trabalho, qualidade e visão de futuro —destaca Adriano Miolo, diretor superintendente da Miolo Wine Group.