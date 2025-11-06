Pela primeira vez na história, Miolo exporta espumante moscatel para a Argentina

A empresa leva para lá o Punto Final Moscatel. Miolo Wine Group / divulgação

Pela primeira vez na história, a Miolo Wine Group exporta espumante moscatel para a Argentina, um mercado tradicionalmente fechado neste segmento – até pouco tempo, a importação de espumantes era praticamente inexistente na Argentina, restrita a rótulos de champagne.

A empresa leva para lá o Punto Final Moscatel, elaborado com uvas cultivadas na Vinícola Terranova, no Vale do São Francisco (BA), inaugurando uma nova rota para o vinho brasileiro na América Latina – mais de 50 mil garrafas já cruzaram a fronteira.

O Punto Final Moscatel chega à Argentina pelas mãos da Bodega Renacer – quinto terroir da Miolo Wine Group.

A iniciativa integra a estratégia de internacionalização da Miolo, que hoje exporta para mais de 30 países.