Parceria entre vinícola de Farroupilha e grupo gastronômico da Serra inaugura restaurante em Gramado

Instalação criada a partir de madeiras recolhidas do Rio Caí após a enchente de 2024 é destaque da decoração. Soleil Casa Perini / Divulgação

Mais um restaurante abre as portas em Gramado, desta vez com a parceria de uma vinícola de Farroupilha. É o Soleil Casa Perini, resultado da parceria entre o grupo gastronômico que assina empreendimentos como o Catherine, MLBK e Dipietro com a Vinícola Casa Perini.

Sob o comando dos sócios Josiano Schmitt, Evandro Catuci e Filipe Andrade, o espaço terá gastronomia inspirada na Itália. O ambiente contará com decoração diferenciada. Um dos destaques é a instalação criada por Evandro Catuci a partir de madeiras recolhidas do Rio Caí após a enchente de 2024. A obra, intitulada Un toco di sol, simboliza a reconstrução e o renascimento.