O menu de seis tempos do Ritta Höppner, em Gramado, que é referência em gastronomia alemã

O menu pode ser degustado todos os dias, no almoço ou jantar. Ritta Höppner / divulgação

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.

Para quem busca uma experiência gastronômica alemã na Serra, a dica é dar um pulo no hotel Ritta Höppner, em Gramado, que está a mil com o seu "Sabores da Baviera". O menu de seis tempos, que tem, dentre outros pratos, os clássicos eisbein (joelho suíno assado) e o schnitzel (lombo suíno à milanesa), não é novidade. Mas ganhou um incremento recentemente: a harmonização com cervejas artesanais produzidas pela Keline Kirche Bier (KKB), em Igrejinha (RS).

O menu pode ser degustado todos os dias, no almoço ou jantar. Todos os pratos são servidos à vontade e o valor da sequência é de R$ 295.