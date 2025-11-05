Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

O menu de seis tempos do Ritta Höppner, em Gramado, que é referência em gastronomia alemã

"Sabores da Baviera" pode ser degustado todos os dias, no almoço ou jantar

Carolina Klóss

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS