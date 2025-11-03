O acerto do restaurante que trouxe o cardápio da colônia para dentro do Clube Juvenil

O jornalista Pedro Zanrosso colabora com a titular deste espaço.
Há uma semana, está na mesa (e fazendo sucesso) a nova opção de almoço no centro de Caxias — e dentro de um prédio histórico. Com cardápio raiz e com vista para as palmeiras da praça Dante Alighieri, o Tulipa ocupa o salão intermediário da sede social do Clube Juvenil, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Marquês do Herval.
O restaurante, conhecido na cidade há anos, mantém as operações nos Pavilhões e na Bodega do Saúde, no salão da comunidade de Nossa Senhora da Saúde.
A proposta no Centro, de buffet livre, traz, além de saladas, opções de ala minuta, duas massas, galeto e polenta ou batata frita. A sobremesa está inclusa e a dica da coluna é o tradicional sagu com creme — ou ao contrário. Ah e só melhora: tem Fruki de garrafa para compartilhar.
O movimento dos primeiros dias, com mais de 200 almoços servidos diariamente, agradou o chef Rodrigo Schio que reposicionou, no Juvenil, o restaurante que antes estava instalado também na Avenida Júlio de Castilhos, mas em Lourdes.
— Sempre imaginamos que, por conta do ponto e da nossa proposta, alcançaríamos a expectativa inicial. O público foi aumentando ao passar dos dias e aí já alcançamos o número que gostaríamos para a primeira semana — conta.
Quanto custa?
- O Tulipa no Juvenil atende de segunda a sábado, a partir das 11h30min.
- O buffet livre durante a semana custa R$ 33 e, aos sábados, R$ 43.
- O restaurante fica localizado na sede social do Clube Juvenil, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Marquês do Herval.