O acerto do restaurante que trouxe o cardápio da colônia para dentro do Clube Juvenil

Os irmãos Schio à frente do Tulipa: Rafael, o chef Rodrigo e Ricardo Schio Neimar De Cesero / Agencia RBS

O jornalista Pedro Zanrosso colabora com a titular deste espaço.

Há uma semana, está na mesa (e fazendo sucesso) a nova opção de almoço no centro de Caxias — e dentro de um prédio histórico. Com cardápio raiz e com vista para as palmeiras da praça Dante Alighieri, o Tulipa ocupa o salão intermediário da sede social do Clube Juvenil, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Marquês do Herval.

O restaurante, conhecido na cidade há anos, mantém as operações nos Pavilhões e na Bodega do Saúde, no salão da comunidade de Nossa Senhora da Saúde.

A proposta no Centro, de buffet livre, traz, além de saladas, opções de ala minuta, duas massas, galeto e polenta ou batata frita. A sobremesa está inclusa e a dica da coluna é o tradicional sagu com creme — ou ao contrário. Ah e só melhora: tem Fruki de garrafa para compartilhar.

O movimento dos primeiros dias, com mais de 200 almoços servidos diariamente, agradou o chef Rodrigo Schio que reposicionou, no Juvenil, o restaurante que antes estava instalado também na Avenida Júlio de Castilhos, mas em Lourdes.

— Sempre imaginamos que, por conta do ponto e da nossa proposta, alcançaríamos a expectativa inicial. O público foi aumentando ao passar dos dias e aí já alcançamos o número que gostaríamos para a primeira semana — conta.

Quanto custa?