Novo presidente da Aanergs projeta gestão voltada à inovação e capacitação de administradores da Serra

O novo presidente da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (Aanergs), Ladir Fabris, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana. Ele toma posse neste sábado (22), na sede social do Recreio da Juventude, em um evento que também irá comemorar os 40 anos da entidade e premiar Orlando Marin como Administrador do Ano.
Ladir presidirá a associação no próximo biênio com o vice-presidente Administrativo e Financeiro, Leonardo Roth; o vice-presidente de Desenvolvimento, Fábio Teodoro Tolfo Ribas; o vice-presidente de Relacionamento, Emerson Luís de Vargas; e o vice-presidente Social e Eventos, Júlio César Chiappin.
A gestão pretende intensificar a formação dos profissionais, além de atrair novos associados.