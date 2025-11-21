Novo presidente da Aanergs projeta gestão voltada à inovação e capacitação de administradores da Serra

O novo presidente da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (Aanergs), Ladir Fabris, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana. Ele toma posse neste sábado (22), na sede social do Recreio da Juventude, em um evento que também irá comemorar os 40 anos da entidade e premiar Orlando Marin como Administrador do Ano.