Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Novo presidente da Aanergs projeta gestão voltada à inovação e capacitação de administradores da Serra

Ladir Fabris assume a presidência da Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul e fala sobre os planos no podcast Caixa-Forte

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS