Nova diretoria da Rede de Vinícolas de Caxias do Sul planeja aumentar divulgação da produção local

Da esquerda para a direita: Márcio Sirtoli, Fernando Milani, Luiz Rossato e Douglas Santini. Alexandra Baldisserotto / Divulgação

Fernando Milani, da Cantina Milani, é o novo presidente da Revinsul, a Rede de Vinícolas de Caxias do Sul. Ele foi eleito em assembleia nesta quarta-feira (12) e sucede Gilda Tisatto. A diretoria tem ainda Márcio Sirtoli, da Vinícola Grutinha/ Vinhos Tradição, como vice-presidente; Luiz Rossato, da Vinícola Rossato, como tesoureiro; e Douglas Santini, da Vinícola Santini, como secretário.

O planejamento da gestão, que tem duração de dois anos, inclui mais divulgação dos sucos, vinhos e espumantes produzidos em Caxias. Para isso, a participação em feiras, conforme Milani, é uma das estratégias:

— Temos que fazer nosso produto ser conhecido não somente em Caxias, mas fora. Temos muitos potencial, mas não estamos conseguindo chegar. Também queremos trabalhar mais o enoturismo.

Os representantes das vinícolas também participaram, na quarta, de uma reunião de avaliação do Concurso Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul deste ano. O comitê organizador também discutiu a proposta de um novo evento voltado ao marketing das cantinas em abril ou maio de 2026, após a safra da uva.