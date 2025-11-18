Mississippi Delta Blues Festival terá cervejas exclusivas criadas por cervejaria de Caxias

Festival terá quatro rótulos. Cassio Panisson / Divulgação

Quem for ao Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) deste ano poderá degustar as cervejas exclusivas do evento, elaboradas pela Salvador Brewing Co. São quatro rótulos e um deles estampa o rosto de uma figura querida e conhecida do festival, o músico Bob Stroger.

As cervejas homenageiam o tema dessa edição – "Windy City Edition": a cidade de Chicago e sua história no blues. Elas custam entre R$ 35 e R$ 40.