Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Mesmo com queda na demanda, Randoncorp avança e tem receita de R$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre

O aumento é de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS