Mesmo com queda na demanda, Randoncorp avança e tem receita de R$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre

A Randoncorp registrou receita líquida consolidada de R$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 9,9% em relação ao mesmo período de 2024. Os números representam uma melhora do desempenho da companhia na comparação com trimestres anteriores, mesmo diante da queda da demanda por semirreboques e peças para veículos comerciais.

Conforme a companhia, o crescimento se deve, principalmente, à expansão no mercado de reposição internacional e à retomada das vendas em diferente locais. A recuperação, segundo a Randoncorp, é resultado de adequações realizadas no primeiro semestre do ano e pelo contínuo e rigoroso controle de despesas.

Lembrando que Master, JOST Brasil, Suspensys e Castertech trabalham com jornada reduzida desde o início de outubro e Randon (vertical Montadora da Randoncorp) desde julho. A vigência é até dezembro.

Fora do país