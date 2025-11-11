Luiza Brunet participa de encontro de mulheres empreendedoras em Gramado no fim do mês

Embaixadora da Organização Internacional das Migrações (OIM), a modelo e atriz Luiza Brunet estará na 9ª edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG). O evento ocorre no dia 28, na Caza Wilfrido, em Gramado.
Além de Luiza, estão confirmadas Tati Oliva, Founder & CEO da Cross Networking e sócia da Holding Clube; Natalia Ardrizzo, CEO da Termolar; Helena Brochado, CEO da Você com Propósito; Fernanda Bart, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre; Tuti Moraes, da Verso Re-Luxury e do Programa Destrava e Avança; Fábia Richter, secretária das Mulheres do RS; Vera Armando, jornalista e vereadora de Porto Alegre; e Fátima Torri, CEO do Podcast Fala Feminina.
O acesso é gratuito, mas é preciso se inscrever pelo link gzh.digital/forum. Quem quiser o ingresso vip, que dá direito ao Lounge Cristal, cadeiras reservadas nas primeiras fileiras em frente ao palco, experiência exclusiva no happy hour e sessão de retratos corporativos, paga R$ 178 + taxas.