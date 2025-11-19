Loja de importados da China abrirá por 58 horas seguidas em Farroupilha durante Black Friday

Haoday fica no Golden Center, em Farroupilha. Haoday / Divulgação

A Haoday, loja com produtos importados da China, prepara uma Black Friday diferente para o final do mês: ficará aberta durante 58 horas seguidas, a partir das 9h de sexta-feira (28), até as 19h de domingo (30).

Serão mais de 10 mil itens como eletrônicos, utensílios domésticos, decoração, moda, acessórios de celular, artigos para pets e para viagem e lazer e brinquedos.

Os maiores descontos serão oferecidos durante a madrugada, entre meia-noite e 8h. Neste período, 80 produtos selecionados terão descontos de até 80%.

Haverá também um ônibus circulando por Farroupilha para levar moradores para a loja. Os horários e rotas serão informados no Instagram da Haoday.