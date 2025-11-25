Leilão solidário da associação de sommeliers do RS será nesta terça; pregão online já soma mais de R$ 20 mil

Edição 2024 do leilão Chimas. Rodi Goulart / Divulgação

Pela primeira vez, Porto Alegre recebe o concorrido leilão do Chimas Corte Singular, projeto solidário coordenado pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers, a ABS-RS. O evento ocorre nesta terça-feira (25), às 19h, na sede do Pão dos Pobres, entidade que receberá os recursos do leilão juntamente com o Instituto Lance de Craque.

Serão ofertados oito lotes nesta etapa presencial. No pregão online, que se estende até 1º de dezembro, são outros 11 lotes — essa fase já teve 86 lances e R$ 20.850 arrecadados até a tarde desta segunda-feira (24). Os lances poderão ser realizados no site do leiloeiro. No total, serão leiloadas 450 garrafas em 19 lotes.

Neste ano, o Chimas Corte Singular Nº4 reúne vinhos de 12 vinícolas: Ales Victoria, Arte Viva, Amitié, Aurora, Casa Perini, Vinícola Petronius, Foppa & Ambrosi, Garbo, Garibaldi, Miolo, Nova Aliança e Zanotto, elaborados a partir de sete castas. As safras vão de 2022 a 2025, abrangendo os terroirs da Serra, Campanha Gaúcha e Campos de Cima da Serra.

No evento desta terça também serão revelados dos vencedores do Prêmio ABS-RS.