Leilão solidário da associação de sommeliers do RS arrecada mais de R$ 41 mil em etapa presencial

Caroline Dani, presidente da ABS-RS.

O leilão beneficente do Chimas Corte Singular Nº4, realizado pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), arrecadou R$ 41,7 mil na etapa presencial realizada na terça-feira (25), em Porto Alegre.

Além da disputa dos lotes do vinho produzido especialmente para o pregão, foram leiloados itens como garrafas Magnum e pares de tênis e camisetas autografados por ídolos da dupla Grenal.

O valor será destinado ao Instituto Sou de Fazer, responsável por repassar os recursos para a Fundação Pão dos Pobres e para os institutos Lance de Craque e Geração Tricolor.

A etapa online do leilão segue aberta até 1º de dezembro e já ultrapassa R$20 mil em lances. Interessados podem participar pelo site cristianoescolaleiloes.com.br