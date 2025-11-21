Hard Rock Cafe Gramado é eleito o melhor do mundo entre mais de 300 unidades

Guilherme e Gabriela Michaelsen com a guitarra personalizada da premiação. Gustavo Merolli / Divulgação

O Hard Rock Cafe Gramado é o melhor entre os mais de 300 espalhados em 74 países. O reconhecimento é da própria rede, que concede anualmente o Top Of The Rock Award à unidade que se destaca por desempenho financeiro, excelência operacional, experiência do cliente, inovação em vendas e manutenção dos padrões da marca.

A rede está no país há 25 anos com seis franquias em operação e é a primeira vez que uma unidade brasileira recebe o prêmio máximo, uma importante conquista para os sócios Gabriela e Guilherme Michaelsen. O Hard Rock Gramado foi inaugurado em 2018 e recebe milhares de visitantes por ano. De janeiro até agora, já foram 220 mil pessoas e a casa deve bater 250 mil até o final de dezembro.

A premiação chega após um período desafiador por conta da enchente e dos deslizamentos de 2024. Inclusive, o comunicado da direção global do Hard Rock International, sediada na Flórida, Estados Unidos, destaca o trabalho da unidade diante da tragédia ambiental no Estado.

O espaço em Gramado, na Avenida das Hortênsias, tem 1,2 mil metros quadrados e capacidade para 500 pessoas. Oferece música ao vivo diariamente, com tributos a ícones como Freddie Mercury, Beatles e Elvis Presley,

O Hard Rock foi criado em Londres, em 1971. No Brasil, está presente também em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Ribeirão Preto e Fortaleza.