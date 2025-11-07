Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

H&M, Zara, Subway e Sephora: quais dessas estão na mira do Villagio Caxias?

Falamos com David Hunner, superintendente do shopping, sobre os planos para 2026

Carolina Klóss

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS