H&M, Zara, Subway e Sephora: quais dessas estão na mira do Villagio Caxias?

Na mira dos atletas desde que inaugurou uma nova pista de corrida, em junho, e recentemente anunciando a chegada de grandes marcas, como Farm e Reserva, o Villagio Caxias tem grandes planos para o ano que vem.

Para 2026, David Hunner, superintendente do shopping que ano que vem completa 30 anos, quer começar a negociar com incorporadoras uma possível expansão do complexo (com residenciais e centro de convenção), crescer em faturamento e trazer novas marcas para Caxias.

Confira trechos da conversa:

Planos de expansão

— Temos ideia de ter prédios residenciais aqui dentro, o Masterplann. Quatro ou cinco residenciais, três ou quatro empresariais, um centro de convenções e um hotel. Se der tudo certo, ano que vem a gente já deve ir atrás de incorporadoras que tenham interesse. Também falamos em expandir a área das lojas, diminuir o estacionamento e ter um novo corredor, ligando a portaria do Carrefour. Mas hoje acho que a gente ainda tem um trabalho de tentar revitalizar o shopping (hoje com 30 mil metros quadrados de área de loja).

Em busca de um mix completo

Hoje o Villagio está com 173 operações e, segundo Hunner, são fechados até 14 novos contratos por ano. As próximas confirmadas a se instalarem no espaço são a Lue, de velas aromáticas, e a Subway, que volta ainda nessa semana pro shopping depois de sete anos. Ainda estão nos planos de Hunner, futuramente, a instalação de uma academia e um restaurante de comida japonesa.

— Depois da pandemia, trocamos 45% do mix de lojas. A gente precisa estar sempre buscando o que é tendência. A cada cinco anos temos as renovações de contratos. O que deu errado, fecha, e abre espaço pro novo.

Marcas que estão nos planos

— Trouxemos nomes importantes recentemente. A Reserva, por exemplo, foi um namoro de três anos até acontecer. São muitos fatores que são levados em conta, tanto por nós, quanto por eles: é o momento da marca, a logística, a aprovação de ponto... A gente vem acompanhando e tentando cada vez mais opções do segmento de wellness. A We Pink, estamos negociando, daqui um pouco ela sai do quiosque e vira loja, já que agora também vende suplementos.

Hunner não me deixa falar ainda para não atrapalhar as negociações, mas logo devem desembarcar duas novas marcas de sorvetes no Villagio (um spoiler: uma já tem loja em Caxias e a outra não).

Mas e as grandes e sempre tão esperadas, como H&M, Nike, Sephora, Zara?

— Se a gente olhar pra frente, em 10 anos, é capaz da gente ter uma H&M aqui. Nike e Sephora também são marcas tangíveis. Zara já não, hoje custa R$ 40 milhões pra abrir uma Zara. É preciso muita gente circulando. Ela recém fez um movimento grande em Porto Alegre, saiu do Barra, hoje está só no Iguatemi. Não é tão fácil assim.

