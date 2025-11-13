Grupo de Santa Catarina investe R$ 1 milhão em loja com marcas de utensílios premium em Gramado

Loja terá produtos das marcas Porto Brasil, Le Creuset, Voluspa, Lenvie, Brinox e Strauss. Mundo Porto Gramado / Divulgação

Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, a catarinense Mundo Porto chega a Gramado neste sábado (15). A loja terá, assim como a unidade de Pomerode, as cerâmicas stone ware da Porto Brasil, além de marcas de renome como Le Creuset, Voluspa, Lenvie, Brinox e Strauss.

— Gramado sempre foi um local importante para mim, pois já tinha vários clientes e amigos na região. Em conversa com a Porto Brasil, descobri que para eles também era um sonho ter uma loja na cidade. Com isso, não tive mais dúvidas — diz o sócio administrador Roberth Gustmann.

A Mundo Porto atenderá tanto o cliente B2B (hotéis e restaurantes) com atendimento especializado para o atacado e consumidor final. A loja em Gramado ficará na Rua das Hortênsias, 3.999. A inauguração para convidados terá a presença do chef Carlos Bertolazzi.

História

Gustmann vem de uma família com tradição no ramo de utensílios para gastronomia. Em 2018, abriu seu próprio negócio, a DG Atacado, focada em equipamentos para hotéis e restaurantes. O grupo, que tem Alberto Spengler como sócio-investidor, cresceu e hoje conta com cinco operações: duas lojas da DG Atacado, em Blumenau e Pomerode; uma loja Degust (varejo de alto padrão em Blumenau); e duas lojas Mundo Porto, em Pomerode e agora Gramado.

