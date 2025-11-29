Grupo de Farroupilha apresenta tecnologia para vedação em tampas de vinho

Petwine é o mais recente lançamento do grupo Multinova, de Farroupilha. O novo produto foi desenvolvido para a produção de selos de vedação de tampas de alumínio utilizadas em garrafas de vinho.
A novidade promete desempenho superior na vedação e na proteção do vinho contra a entrada de oxigênio, fator importante para preservar as características originais da bebida.
O produto é voltado especialmente para vinhos de consumo rápido, que utilizam roscas de alumínio como fechamento em substituição às rolhas de cortiça.