Grupo de Caxias do Sul lidera iniciativa para inserir mulheres na indústria de injeção plástica

Da esquerda para a direita: Magna Susana Camargo, Andréia Maria da Silveira, Vitória Jennifer da Silva, Leidiane da Silva, Paula dos Santos, Érica Noronha, Maristela de Fátima Mendes, Fabiane de Souza, Suzana de Lima, Marizelia da Rocha, Itamara Ribas, Berenice da Costa Charles Donada / Divulgação

Doze mulheres recebem no final do mês o diploma de programadoras de máquinas injetoras, uma iniciativa do Grupo Brinox em parceria com as empresas Acrilys, Pisani e Sinalsul. O curso gratuito é pioneiro na formação para um setor historicamente dominado por homens.

Leia Mais Valorização de ingredientes locais e de experiências turísticas: as apostas de cervejaria de Nova Petrópolis

O consultor industrial e especialista em injeção de plásticos Charles Donada conduz as aulas de forma voluntária. Além dos módulos técnicos, há lições de Direito Trabalhista, segurança do trabalho, empregabilidade, saúde da mulher e organização financeira.

— São mulheres com experiência em chão de fábrica, mas que ainda não tinham tido a oportunidade de se qualificar para avançar nas carreiras. O curso é promissor porque utilizamos a estrutura e as tecnologias da empresa para aplicar na prática o que é aprendido na teoria — diz Donada.

O programa deve ganhar novos módulos em 2026. As formandas concluem o curso no dia 29 e já estão inseridas no mercado de trabalho.

— Em 2024, formamos 49 mulheres nos cursos de auxiliar de cozinha, vendas e rotinas administrativas. Agora, com uma formação mais técnica e voltada à indústria, temos certeza de que estamos abrindo portas para um futuro mais justo, seguro e cheio de oportunidades —diz Celiz Alvania Moretto Gonzatto, gerente de Recursos Humanos do Grupo Brinox.

Leia Mais Marca do Grupo Famiglia Valduga amplia portfólio e lança doce de leite