Grupo de Caxias do Sul lidera iniciativa para inserir mulheres na indústria de injeção plástica

Doze mulheres recebem no final do mês o diploma de programadoras de máquinas injetoras, uma iniciativa do Grupo Brinox em parceria com as empresas Acrilys, Pisani e Sinalsul. O curso gratuito é pioneiro na formação para um setor historicamente dominado por homens.
O consultor industrial e especialista em injeção de plásticos Charles Donada conduz as aulas de forma voluntária. Além dos módulos técnicos, há lições de Direito Trabalhista, segurança do trabalho, empregabilidade, saúde da mulher e organização financeira.
— São mulheres com experiência em chão de fábrica, mas que ainda não tinham tido a oportunidade de se qualificar para avançar nas carreiras. O curso é promissor porque utilizamos a estrutura e as tecnologias da empresa para aplicar na prática o que é aprendido na teoria — diz Donada.
O programa deve ganhar novos módulos em 2026. As formandas concluem o curso no dia 29 e já estão inseridas no mercado de trabalho.
— Em 2024, formamos 49 mulheres nos cursos de auxiliar de cozinha, vendas e rotinas administrativas. Agora, com uma formação mais técnica e voltada à indústria, temos certeza de que estamos abrindo portas para um futuro mais justo, seguro e cheio de oportunidades —diz Celiz Alvania Moretto Gonzatto, gerente de Recursos Humanos do Grupo Brinox.
Desde 2018, o Grupo Brinox realiza, por meio do programa Todas*Seguras, cursos voltados exclusivamente para mulheres. Mais de 350 profissionais já foram capacitadas para o mercado de trabalho.