Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Frasle Mobility bate novo recorde e fatura R$ 1,4 bilhão no terceiro trimestre

No acumulado de 2025, a receita consolidada é 43,7% maior que a do ano passado

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS