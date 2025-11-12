Frasle Mobility bate novo recorde e fatura R$ 1,4 bilhão no terceiro trimestre

Receitas internacionais cresceram cerca de 88,1% com relação ao mesmo trimestre de 2024. Alex Battistel / Divulgação

A Frasle Mobility alcançou R$ 1,4 bilhão de receita líquida consolidada no terceiro trimestre do ano, alta de 36,4% na comparação com mesmo período de 2024. O resultado representa mais um recorde da empresa. No acumulado de 2025, a receita consolidada é 43,7% maior que a do ano passado, impulsionada pela aquisição da Dacomsa.

— Mesmo diante de um cenário macroeconômico e geopolítico desafiador, a companhia tem mantido sua posição de mercado, apesar de segmentos em queda, como é o caso de produtos direcionados a veículos comerciais no Brasil e Estados Unidos, o que traz algum impacto no volume de vendas — diz o diretor executivo de Negócios, M&A e Relações com Investidores da Frasle Mobility, Hemerson de Souza.