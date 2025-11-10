Festuris injeta R$ 80 milhões na economia de Gramado e movimenta R$ 552 milhões em negócios

Festuris terminou neste domingo (9). Festuris / Divulgação

A 37ª edição do Festuris — Feira Internacional de Turismo de Gramado — fechou com crescimento geral de 15% em relação a 2024 e cerca de R$ 552 milhões em negócios durante os quatro dias de programação, entre quinta (6) e domingo (9).

Considerando hospedagem, alimentação e consumo médio dos visitantes, a estimativa é de que o evento tenha movimentado cerca de R$ 80 milhões na economia local.

O evento deste ano reuniu mais de 17 mil profissionais, 64 destinos internacionais, 2,5 mil marcas expositoras e mais de 400 estandes. Foram 110 palestrantes e 60 horas de conteúdo.