Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Festuris injeta R$ 80 milhões na economia de Gramado e movimenta R$ 552 milhões em negócios

Evento deste ano reuniu mais de 17 mil profissionais, 64 destinos internacionais, 2,5 mil marcas expositoras e mais de 400 estandes

Juliana Bevilaqua

