Feirão em Garibaldi, no sábado, terá 70 vagas de emprego

No feirão de 2024, foram 614 atendimentos. Greice Scotton Locatelli / Divulgação

A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) realiza neste sábado (15) um feirão com pelo menos 70 vagas de emprego. Será das 9h às 15h, na Faculdade Fisul.

Leia Mais Black Friday de fábrica de brinquedos caxiense dá 10% de desconto em todo o site

Participam da ação nove empresas: Ademicon Garibaldi, Casa Lar Shop, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Hospital São Pedro, Lavanda Limpeza, Lazz Interni, Mercado São Lucas, Ortafrutti Garibaldi e Tudo em Grãos. Haverá também a presença do Sine e do Centro de Integração Empresa — Escola (CIEE-RS).

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos e jovens acima de 14. É preciso levar documento com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado — será possível elaborar e imprimir na hora, gratuitamente.