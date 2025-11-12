Fábrica de chocolates de Gramado lança linha focada em bem-estar

De olho no mercado de bem estar, a Prawer, de Gramado, acaba de lançar uma linha wellness com quatro produtos. Eles serão vendidos, inicialmente, a granel.
As novidades são: chocolate amargo 73% cacau com flocos crocantes feito com proteína de ervilha e farinha de arroz; granola coberta com chocolate dark 73% cacau, que combina mix de nuts, frutas e sementes com fibra prebiótica; flakes de granola com chocolate ao leite zero adição de açúcares; e bombom creamy, com dark chocolate 73% cacau com pasta de amendoim, mel e fibra prebiótica.