Fábrica de chocolate de Gramado investe em turismo e inaugura parque temático; veja mais destaques de economia

Cristo está entre as miniaturas do Toy Kingdom — Building Blocks. Prawer / Divulgação

Mais um parque é inaugurado em Gramado. Desta vez, é um espaço inspirado no universo dos blocos de montar — popularizados pela marca Lego. Quem está à frente é Prawer, tradicional fábrica de chocolate da Serra.

O Toy Kingdom — Building Blocks, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 2.795, próximo à Rua Coberta, tem mais de 80 miniaturas de monumentos históricos e referências arquitetônicas.

O parque abre diariamente das 9h30min às 22h30min. A visitação tem tempo médio de uma hora e meia e não exige agendamento prévio.

Os ingressos custam R$ 39. Mais informações no site da Prawer.

Círculo expande plano nas Hortênsias

O Círculo Saúde está expandindo o plano Círculo 360 para Gramado e Canela. Trata-se de um modelo voltado exclusivamente a empresas e microempreendedores individuais (MEIs).

O ponto de referência para os beneficiários será a Central de Serviços de Saúde do Círculo, em Gramado. Mas os atendimentos também podem ser realizados na Central de Serviços de Saúde de Canela.

Medalha para Maria Anselmi

Maria Anselmi e a deputada estadual Nadine. Rodrigo Rodrigues / Divulgação

A empresária Maria Anselmi recebeu ontem, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Medalha do Mérito Farroupilha.

A homenagem reconhece a trajetória da CEO da Malharia Anselmi para o desenvolvimento econômico e social do Estado. A empresa foi fundada por Maria no início dos aos 1980 e é referência nacional em tricô.

A proposição foi apresentada pela deputada estadual Delegada Nadine.

Grupo Uniftec tem novo diretor comercial

Severo estará à frente também das áreas de comunicação e marketing. Acervo pessoal / Divulgação

Vinicius Severo assumiu o cargo de diretor comercial do Grupo Uniftec nesta semana. Natural de São Leopoldo, ele estará à frente também das áreas de comunicação e marketing.

Severo é engenheiro mecânico de formação e tem experiências internacionais em Portugal, Alemanha, Estados Unidos e China.



