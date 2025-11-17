Ex-BBB veste criação de designer da Serra

Ex-BBB Aline Patriarca com criação de Marilia Valmorbida durante o São Paulo Fashion Week. Gabriel Betini / Divulgação

A designer da Serra Marilia Valmorbida ainda vibra com uma conquista recente. Viu uma de suas criações ganhar os holofotes, no final de outubro, ao ser usada pela influencer e ex-BBB Aline Patriarca durante o São Paulo Fashion Week.

Leia Mais Grupo de Caxias do Sul lidera iniciativa para inserir mulheres na indústria de injeção plástica

O look, inspirado na valorização do algodão, é resultado do projeto que Marilia Valmorbida desenvolveu ainda como acadêmica da Universidade de Caxias do Sul.

— Ver uma pessoa pública vestindo algo que nasceu de um projeto de faculdade me encheu de orgulho e me lembrou o porquê de eu ter escolhido esse caminho — comemora.