Espumante da Serra é destaque no melhor restaurante do mundo

Um espumante produzido na Serra pode ser degustado no melhor restaurante do mundo, o Maido, em Lima, no Peru. É o Salton Evidence Cuvée Brut, presente no menu harmonizado do estabelecimento eleito o número 1 do ranking The World's 50 Best Restaurants.
Elaborado pelo método tradicional com uvas chardonnay e pinot noir e premiado em diversos concursos, o rótulo é o único brasileiro na carta do restaurante.
A Salton também marca presença em restaurantes famosos e bem avaliados como o Astrid & Gastón, Central, Kjolle, Mérito, La Rosa Náutica, Osaka, Tragaluz, Awa, El Mercado, Siete Restaurante, Tomo, Restaurante Cabos La Punta, Huaca Pucllana, e também em hotéis como o Country Club Lima Hotel e DoubleTree by Hilton.
É possível também provar o espumante em casa. O rótulo está à venda no site lojasalton.com.br a R$ 125.