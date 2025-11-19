Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Empresas de Caxias do Sul já faturaram mais de R$ 156,5 milhões com turismo em 2025 

Expectativa é que ano supere os R$ 178 milhões de faturamento de 2025

