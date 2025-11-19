Empresas de Caxias do Sul já faturaram mais de R$ 156,5 milhões com turismo em 2025 

Praça Dante Alighieri ganhou roda-gigante para o Natal. Porthus Junior / Agencia RBS

Empresas de hospedagem, turismo, viagens, lazer, diversões e entretenimento de Caxias do Sul faturaram entre janeiro e o início de novembro R$ 156.561.897,54. Os dados são da prefeitura e consideram valores computados até o último dia 13. Em setembro, a coluna publicou que nos primeiros oito meses do ano, o faturamento foi de R$ 119.342.331,73.

O incremento, conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, se deu em função de eventos como a Mercopar. A edição deste ano, realizada em outubro, recebeu mais de 44 mil visitantes e gerou R$ 1 bilhão em negócios. Atividades esportivas e shows de artistas nacionais e internacionais também impulsionaram o crescimento.

— Esses últimos dois meses mostram o quanto o turismo tem ganhado espaço e contribuído na geração de emprego e renda. Tenho certeza que é uma matriz que vai crescer cada vez mais. Todos os movimentos feitos, tanto pelo poder público quanto pelas entidades e pessoas que fazem o turismo, a imprensa e o trade têm ajudado a chegar nesses números. A expectativa é muito grande de conseguir superar os números do ano passado — destaca.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 178.619.496,23, um aumento de 14,18% em relação a 2023, quando o total foi de R$ 156.433.244. Para 2026, ano de Festa da Uva, a expectativa é colher os resultados das ações de promoção do destino turístico desenvolvidas neste ano, como encontros com agentes de viagem e o Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais de Turismo.

