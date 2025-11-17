Empresário expande negócios em Gramado e investe R$ 4 milhões em restaurante focado em gastronomia italiana

Valdemir Ecker abre nova operação em Gramado. Divino / Divulgação

Proprietário do Divino Gastrobar, o empresário Valdemir Ecker abre uma nova operação em Gramado focada em gastronomia contemporânea italiana. O Divino Italy tem previsão de inauguração no final do mês e ficará na Avenida Borges de Medeiros. O investimento é de cerca de R$ 4 milhões.

A novidade chega 14 anos após a abertura do primeiro empreendimento. Também na Avenida Borges de Medeiros, ao lado do Palácio dos Festivais e da Igreja São Pedro, o Divino Gastrobar foi fundado em novembro de 2011, na época em sociedade com Valdinei e Vanderlei, irmãos de Valdemir. Em 2016, ele assumiu a gestão total do restaurante.

Desde a abertura, o Divino recebeu mais de um 1,5 milhão de clientes, grande parte em busca da costela assada por 12 horas, carro-chefe do restaurante.