Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Eletric Move movimenta R$ 2,5 milhões e terá novo nome em 2027

Evento realizado na semana passada reuniu mais de 3 mil profissionais do setor 

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS