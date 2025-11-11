Eletric Move movimenta R$ 2,5 milhões e terá novo nome em 2027

R$ 2,5 milhão em negócios foi o resultado da 3ª Electric Move — Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética, organizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).
Realizado na semana passada, o evento reuniu mais de 3 mil profissionais do setor na programação de palestras e encontros.
A próxima edição será de 7 a 9 de abril de 2027 e terá nova identidade: passará a se chamar ENOVA — Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética.