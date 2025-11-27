Destaques do cenário do vinho gaúcho são premiados pela associação de sommeliers do RS

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) anunciou nesta semana os vencedores do Prêmio ABS-RS 2025.
A premiação reconhece iniciativas, serviços e profissionais que se destacaram no cenário da sommellerie e do vinho ao longo do ano.
A entrega foi feita na terça-feira (25), em Porto Alegre, durante o leilão solidário da ABS-RS.
Veja quem ganhou
- Carta de Vinhos Destaque: SPA do Vinho — Condomínio Vitivinícola
- Vinícola Destaque: Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Serviço de Vinho em Restaurante: Sebastiana Bar e Restaurante
- Winebar Destaque: Vinhos Nacionais _ Bar e Enoteca
- Melhor Experiência em Enoturismo: Família Geisse Vinhedos de Terroir
- Loja de Vinhos Destaque: Boccati Vinhos e Utilidades
- Paisagem Vitícola Destaque: Vale dos Vinhedos*
- Melhor Adega de Supermercado: Grupo Zaffari
- Embaixadora ABS-RS 2025: Angélica Louvani Inácio Brandalise
- Personalidade do Vinho 2025: Juliana Rossatto
*Eleito em cinco edições consecutivas, o Vale dos Vinhedos passa à categoria Hors-concours, abrindo espaço para novos indicados nas próximas premiações.