Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Destaques do cenário do vinho gaúcho são premiados pela associação de sommeliers do RS

Entrega foi na terça-feira (25), em Porto Alegre, durante o leilão solidário da ABS-RS 

Juliana Bevilaqua

