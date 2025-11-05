Depois do Túnel do Medo, Gambino vai deixar de ser só posto em Caxias?

Dono da rede que tem mais de 40 postos, Juan Conti conta mais sobre as novas "experiências" do negócio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— De forma alguma, nosso segmento é e continuará sendo comércio de combustíveis.

Depois do sucesso dos (super bem-feitos) Túnel do Medo e da Casa do Terror, houve quem achasse que os postos Gambino, em Caxias, estivessem migrando pro ramo do entretenimento. Mas o dono da rede que tem mais de 40 postos, Juan Conti, garante que não. As atrações de Halloween, que somaram um público perto das 10 mil pessoas, surgiram, como ele explica, para mudar um pouco a experiência de ir para o posto "só" para abastecer.

— É sempre a mesma coisa: abastece, paga e vai embora. Nossa intenção era fazer diferença, fazer marketing pro posto e levar alegria para os nossos clientes. Não tivemos um lucro gigantesco, o que foi gigantesco foi o investimento, com estrutura, atores, divulgação — diz Conti, mas sem abrir quantos "mils" precisou tirar dos caixas.

Nova edição do túnel do Terror está confirmada para o ano que vem. Porthus Junior / Agencia RBS

Mas, feliz com o sucesso, não deve parar por aí: ainda está na fase das ideias, mas Conti está confiante de que o Gambino deverá ter uma atração no Natal e uma no verão.