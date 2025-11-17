Consultoria criada por empresário de Bento Gonçalves e com sede em Novo Hamburgo comemora 25 anos com livro

Os 25 anos da Frattini Consultores Associados, de Novo Hamburgo, estão agora registrados em livro. Escrita pelo empresário bento-gonçalvense e CEO da empresa, Nedimar Frattini, a obra reúne experiências de uma marca que já atendeu a mais de 500 negócios e mantém cerca de 200 clientes ativos.
O livro Uma história de resultados — Os 25 anos da Frattini Consultores Associados foi produzido pela Critério Editorial e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Um dos eventos de lançamento foi realizado na semana passada, no restaurante Di Paolo de Bento Gonçalves.