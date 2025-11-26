Conheça o Sobrevivente, vinho elaborado com uvas atingidas pela chuva de 2024 em Monte Alegre dos Campos

Produtores Rodrigo e José Sozo, filho e pai, em Monte Alegre dos Campos. Sozo / Divulgação

Tinha tudo para não dar certo, mas a família Sozo acreditou e transformou as uvas atingidas pela forte chuva do ano passado em um vinho que, não à toa, ganhou o nome de Sobrevivente. A variedade montepulciano, cultivada nos vinhedos em Monte Alegre dos Campos, foi colhida no dia 7 de maio de 2024, em meio à maior tragédia climática do RS.

— Por estarmos em uma região de altitude, mais fria, naquele momento éramos o único vinhedo no Rio Grande do Sul que ainda tinha alguma uva a ser colhida — conta Rodrigo Sozo.

Houve dúvidas sobre a possibilidade do aproveitamento da uva e, depois da colheita, o vinho ficou macerando por menos de uma semana. Por conta das condições, converteu-se em um tinto um pouco mais leve, menos concentrado.

Vinho tinto e espumante da família Sozo. Sozo / Divulgação

A vinificação foi feita em parceria com a Vinha Solo, de Caxias, e resultou em 3.197 garrafas. O Sobrevivente ganhou companhia recente do Celebrate, espumante Nature Blanc de Blanc.