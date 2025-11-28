Como a Casa Magnabosco se mantém relevante há mais de um século? Os segredos e planos da loja caxiense

Pedro Horn Sehbe, diretor da Casa Magnabosco, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana.
Bisneto dos fundadores Raymundo Magnabosco e Flora Serafini Magnabosco, ele assumiu o comando da Casa Magnabosco em 2016 e promoveu uma série de mudanças na loja que completou 110 anos neste ano.
Pedro fala dessa modernização e também da longevidade da marca. A loja recebe hoje cerca de 2,5 mil pessoas por dia e tem mais de 80 mil clientes ativos.
Cerca de 20% das vendas são feitas no crediário e a inadimplência nunca passou de meio por cento.