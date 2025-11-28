Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Como a Casa Magnabosco se mantém relevante há mais de um século? Os segredos e planos da loja caxiense

Pedro Horn Sehbe, diretor do estabelecimento, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte

