Como a Casa Magnabosco se mantém relevante há mais de um século? Os segredos e planos da loja caxiense

Pedro é da quarta geração da família Magnabosco. Ulisses Castro / Agencia RBS

Pedro Horn Sehbe, diretor da Casa Magnabosco, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana.

Bisneto dos fundadores Raymundo Magnabosco e Flora Serafini Magnabosco, ele assumiu o comando da Casa Magnabosco em 2016 e promoveu uma série de mudanças na loja que completou 110 anos neste ano.

Pedro fala dessa modernização e também da longevidade da marca. A loja recebe hoje cerca de 2,5 mil pessoas por dia e tem mais de 80 mil clientes ativos.

Cerca de 20% das vendas são feitas no crediário e a inadimplência nunca passou de meio por cento.

