Com rótulos que fazem parte da Coleção dos Sete Lendários, Miolo ganha mais duas medalhas

Com quase quatro décadas de dedicação à qualidade, à pesquisa e à valorização dos terroirs nacionais, a Miolo Wine Group colocou na sua história mais uma conquista. A vinícola levou recentemente duas medalhas Gran Ouro, uma conquistada no Canadá e outra no Uruguai.

O reconhecimento, concedido por dois dos mais respeitados concursos internacionais das Américas, veio com os rótulos Miolo Lote 43 (foto) e Miolo Vinhas Velhas Tannat, ambos da Safra 2022. Os dois rótulos fazem parte da Coleção dos Sete Lendários da Miolo, que reúne ícones que nascem de cada terroir onde a Família Miolo fincou suas raízes desbravando terroirs e mostrando ao mundo que o Brasil é um 'continente de solos, climas e gente'.

O Miolo Lote 43 Safra 2022, elaborado no Vale dos Vinhedos, recebeu Gran Ouro no Sélections Mondiales des Vins, realizado em Montréal (Canadá), concurso reconhecido pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Já o Miolo Vinhas Velhas Tannat Safra 2022, elaborado na Vinícola Almadén, em Santana do Livramento (Campanha Central), recebeu a mais alta distinção no Concurso Internacional Tannat al Mundo _ Terruño de Oro, promovido pela Associação de Enólogos do Uruguai, também sob as regras da OIV.