Com mais de mil peças no acervo, Casa do Rádio e Relógio inaugura em março em Caxias

O espaço fica na Rua Vinte de Setembro, no Centro. Taís Dall'Agnol / divulgação

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.

Quem gosta de peças antigas e com história, programe-se: em março inaugura em Caxias a Casa do Rádio e Relógio Jonathan Franco. O espaço fica na Rua Vinte de Setembro, no Centro, e terá mais de mil peças (vai ter item de 1890!).

O foco, como explica o dono, são rádios e relógios antigos, mas também terá um setor de antiquário. Há 25 anos no mercado, Franco garante que o local vai ser inédito na região:

— Eu garimpo essas peças em toda a região há 15 anos, para abrir essa casa. É um grande acervo.

Leia Mais Pela primeira vez na história, Miolo exporta espumante moscatel para a Argentina