Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com mais de mil peças no acervo, Casa do Rádio e Relógio inaugura em março em Caxias

O espaço de Jonathan Franco fica na Rua Vinte de Setembro, no Centro

