Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com investimento de R$ 200 mil e curadoria de peças autorais, boutique abre as portas em Caxias do Sul

Espaço será inaugurado na segunda-feira (24)

