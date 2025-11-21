Com investimento de R$ 200 mil e curadoria de peças autorais, boutique abre as portas em Caxias do Sul

Com curadoria exclusiva de peças autorais femininas e marcas gaúchas, além de referências dos polos fashion de Minas Gerais e São Paulo, a boutique Theatro da Moda abre as portas nesta segunda-feira (24) em Caxias.
O novo espaço, localizado na Rua Vinte de Setembro, 2.149, está sob o comando Bartira Merlin e Franciele da Silva, que investiram R$ 200 mil no empreendimento.
A loja tem tem 80 metros quadrados e foi projetada pelas irmãs Emanuelle e Melissa Bulla Baron com conceito de feng shui e mobiliário garimpado em antiquários locais e de Porto Alegre.
O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h45min às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, das 9h às 11h30min.
Curiosidade
Theatro da Moda foi sugestão do marido da Bartira, o empresário Adriano Merlin. O nome faz referência ao Théâtre de la Mode, uma exposição itinerante de manequins em miniatura, realizada entre 1945 e 1946, que serviu para revitalizar a indústria da alta-costura francesa após a Segunda Guerra Mundial.