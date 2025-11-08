Com degustações que custam até R$ 230, a Vinhedos Capoani propõe "vivência sensorial"

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.
Experiências e degustações não são novidades nas vinícolas da Serra, mas a Vinhedos Capoani, de Monte Belo do Sul, está empenhada em transformar a arte de degustar vinho em uma vivência sensorial sob medida. As experiências vão de uma taça a oito rótulos, distribuídas em seis opções exclusivas de degustações que permitem ao visitante montar a própria jornada.
É possível optar por provas com espumantes, vinhos ou combinações que incluem ícones da casa. Os preços das degustações, conduzidas pelo sommelier Richer Silveira, variam de R$ 50 a R$ 230. Reservas pelo (54) 99149-3604.
A experiência se estende ao Trattoria Sagrantino, restaurante da vinícola comandado pelo chef Luis Fernando Trevisan, que é inspirado na tradição italiana e valoriza ingredientes locais.