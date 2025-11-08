Com degustações que custam até R$ 230, a Vinhedos Capoani propõe "vivência sensorial"

Experiências e degustações não são novidades nas vinícolas da Serra, mas a Vinhedos Capoani, de Monte Belo do Sul, está empenhada em transformar a arte de degustar vinho em uma vivência sensorial sob medida. As experiências vão de uma taça a oito rótulos, distribuídas em seis opções exclusivas de degustações que permitem ao visitante montar a própria jornada.