Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Centro Empresarial de Flores da Cunha celebra 35 anos com lançamento de livro; veja mais destaques

Em 168 páginas, obra reúne fatos marcantes, registros fotográficos e depoimentos

