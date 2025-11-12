Centro Empresarial de Flores da Cunha celebra 35 anos com lançamento de livro; veja mais destaques

Capa do livro comemorativo. Centro Empresarial / Divulgação

Como parte das comemorações dos 35 anos do Centro Empresarial de Flores da Cunha, está marcado para esta quinta-feira (13), às 19h30min, na sede da entidade, o lançamento do livro "Centro Empresarial de Flores da Cunha — 35 anos: Conectando Histórias, Construindo Futuros", obra que relembra a trajetória da entidade.

Em 168 páginas, o livro reúne fatos marcantes, registros fotográficos e depoimentos que dão vida à história construída desde 1990. O evento de lançamento é exclusivo para associados e convidados.

Sortudo

Um morador de Canela foi o primeiro contemplado na promoção que celebra um século da Chevrolet no Brasil. Osmar Paulo Dias Filho, morador da cidade das Hortênsias e cliente da Sinoscar há mais de 20 anos, ganhou um Onix na campanha "Serviço Premiado — 100 anos Chevrolet".

A promoção segue até 30 de novembro e irá sortear mais um Onix e um Chevrolet Tracker.

Consultoria e negócios

Especializada em estratégia empresarial, gestão corporativa, inteligência de mercado e desenvolvimento de negócios, a Persona Consultoria & Negócios, que atua em diversas cidades brasileiras desde 2009, chega a Gramado.

A empresa ajuda empreendedores a atingirem seu pleno potencial com visão estratégica, inovação e crescimento sustentável.