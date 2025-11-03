Caxias do Sul vai ter crematório pet a partir do ano que vem

Novidade foi anunciada pelo grupo L.Formolo e as obras devem ficar prontas até o final de 2026. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.

O Grupo L. Formolo, de Caxias, se encaminha para o final do ano com grandes novidades: além da ampliação da estrutura no Memorial Crematório São José, que contará com duas novas capelas, dentro do mesmo terreno está sendo construído um crematório pet, o primeiro de Caxias.

Segundo o diretor comercial Mateus Formolo, as obras devem ficar prontas até o final de 2026, quando o serviço vai entrar em operação. O investimento é de R$ 8 milhões.

— Nosso objetivo é humanizar as despedidas dos pets. Este local contará com uma sala para a realização de despedidas dos pets e um escritório para atendimento dos tutores. Será no mesmo terreno do atual memorial, mas a estrutura será separada, tendo em vista que a própria norma de licenciamento ambiental prevê áreas operacionais separadas — adianta.

Já as duas novas capelas, essas para humanos, foram criadas, segundo Mateus, em função de uma demanda antiga: