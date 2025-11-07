Casa di Pasto Salton apresenta novo menu

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.
O mês de novembro começou com novidades na Casa di Pasto Salton, no Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves (RS). A partir deste mês, o empreendimento apresenta um novo menu com cozinha contemporânea e inspiração mediterrânea-oriental.
O novo menu marca uma virada no estilo da cozinha da casa, com foco em ingredientes sazonais e produtos locais.
A mudança, caracterizada pelo uso de especiarias e insumos regionais, remete a referências orientais e mediterrâneas, um estilo que o chef Gregori de Souza Costa chama de “cozinha Constantinopla”:
— Queremos construir uma cozinha viva, que se transforma com as estações e valoriza os ingredientes e produtores locais, sem perder o vínculo com nossas origens italianas.
Entre os destaques do novo cardápio está o risoto de pistache e laranja, que combina a cremosidade do arroz carnaroli com o perfume cítrico da laranja e a crocância do pistache.
Mas para quem está em dúvida, as bruschettas seguem no cardápio, assim como as tradicionais pizzas.
No menu das sobremesas, as novidades são a torta basca com gelato de frutas vermelhas e o entremet de limão siciliano, além do creme de pipoca, acompanhado de caramelo com missô e crumble de fubá.
A casa segue aberta de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 12h às 19h.