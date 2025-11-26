Carina, nova nectarina desenvolvida pela Embrapa, será lançada em Pinto Bandeira

BRS Carina cultivada pelo produtor José Nichetti. Embrapa / Divulgação

Após 22 anos de pesquisa e desenvolvimento, a Embrapa lança nesta quinta-feira (27) uma nova nectarina, a BRS Carina. A cerimônia será na propriedade do produtor José Nichetti, em Pinto Bandeira, parceiro da Embrapa nos testes da nova cultivar. Ele planta outras frutas de caroço e tem pouco mais de um hectare da nova variedade.

Com vermelho intenso e polpa amarela de bom sabor doce-ácido, a BRS Carina atende a uma demanda estratégica do setor, já que hoje são poucas as opções adaptadas ao clima brasileiro. A expectativa é que a adoção da cultivar reduza a dependência de importações.

— As vantagens da BRS Carina são adaptação às regiões produtoras, apelo visual, porque é muito bonita, sabor bom e boa pós-colheita, além de produtividade — explica Rodrigo Franzon, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.

A estimativa é de capacidade de produção da Carina é de 20 a 30 toneladas por hectare.

A nova variedade amplia o portfólio da Embrapa, que já conta com três cultivares de nectarina: BRS Cathy e BRS Dani, de maturação precoce, e BRS Janita, de meia estação. A Carina também é de meia estação, com maturação iniciando no fim de novembro, porém, cerca de oito a 10 dias antes da Janita, o que estende a janela de colheita.