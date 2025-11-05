Bar com curadoria de Roberta Sudbrack em Gramado agora é 100% verde-amarelo

Bar tem curadoria da chef Roberta Sudbrack. Grupo Casa / Divulgação

Tem novidade bem brasileira no OCRE, restaurante do Wood Hotel, em Gramado: sob a curadoria da chef Roberta Sudbrack, o Bar de Charcutaria passa a trabalhar exclusivamente com produtos nacionais. A chef classifica o feito como um "marco raro na gastronomia brasileira" e que traduz um trabalho persistente de mapeamento de artesãos e mestres charcuteiros que vêm revolucionando a produção local com muita técnica:

— Eu tinha três presuntos que ainda não eram brasileiros, entre eles o italiano San Daniele e o Jamón Ibérico espanhol. Depois de muita pesquisa, consegui substituir todos. Hoje, o bar é 100% brasileiro.

Entre os destaques, o cardápio reúne produtores de quatro estados: do RS vêm a copa e o presunto cru do produtor Zampa Grigia, de Carlos Barbosa; do Paraná, a bressaola e o speck da Salumeria Romani, de Mandirituba; São Paulo marca presença com o salame Uratau e o Malvento, da Curiango, de Silveiras, além do chorizo estilo espanhol e da cecina de wagyu, da Pirineus; já o Rio de Janeiro completa a lista com a copa negra e a lonza do produtor Porco Alado, de Mury.